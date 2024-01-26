١٥ فبراير.. محمد الطوخي يحيى احتفالية عيد الحب في معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد المطرب محمد الطوخي لإحياء احتفالية عيد الحب تحت عنوان ليلة طرب، يوم الخميس ١٥ فبراير المُقبل في معهد الموسيقى العربية بتنظيم من دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم الطوخي مجموعة كبيرة من أجمل الأغاني الخاصة به، بالإضافة إلى باقة من أغانى كبار المطربين.

وكان الطوخي أحيا في سبتمبر الماضي حفلا تحت عنوان "سهرة مع العندليب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدم خلاله مجموعة من أروع أغاني الفنان الكبير عبدالحليم حافظ .

يشار إلى أن المطرب محمد الطوخي انتهى مؤخرا من ألبوم خاص للأطفال بمشاركة سيمون وداليا وإنجي أمين وحنان عطية، ويضم مجموعة من الأغاني، منها: "نامي يا توتة"، "أكبر حبة"، "حبة فراشات" وكلمات الاغاني للشاعر سامح الرازقي، كما يستعد لطرح اغنية جديدة من ألحانه، ومن كلمات هاني الصغير وتوزيع أسامة عبدالهادي.