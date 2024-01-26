بالصور- نانسي عجرم تستمتع برحلتها إلى منطقة العلا الأثرية

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رحلتها إلى منطقة العلا الأثرية في المملكة العربية السعودية.

وشاركت نانسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها وهي مستمتعة بأجواء منطقة العلا، وأرفقتها بتعليق: "انطلقت رحلتي الاستكشافية إلى العلا".

يذكر أن نانسي عجرم كانت قد نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من حضورها حفل Joy Awards الذي أقيم مساء السبت الماضي، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "طاقة مبهجة في حفل جوائز Joy Awards 2024 ليلة من الموسيقى والتألق".



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