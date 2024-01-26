لأول مرة منذ 72 عاماً.. متجر للكحول في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور أكثر من 70 عام، أكدت المملكة العربية السعودية إفتتاح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، لبيعها بشكل خاص لمجموعة مختارة من المغتربين غير المسلمين.



وقد حددوا عملاء المتاجر فقط بالموظفين الدبلوماسيين، الذين كان يحق لهم أن يستوردوا الخمور لسنوات في عبوات رسمية مغلقة تعرف باسم الحقائب الدبلوماسية، كما أكدوا أن المتجر سيتصدى "للتجارة غير المشروعة للكحول".

يذكر أن قرار الحظر القانوني لبيع الخمور في السعودية أصدر عام 1952، بعد أن قام أحد أبناء الملك عبد العزيز النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور.