السعودية تمنح أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية خلال إحيائهما حفل "حوار غنائي" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قررت المملكة العربية السعودية أن تمنح الفنانان المصريان أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية فيها وذلك خلال إحيائهما حفلهما بعنوان "حوار غنائي" والذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وأعلن أحد المنظمين خلال الحفل قائلا:"أبارك هذا النجاح الكبير للنجمة انغام والنجم تامر عاشور احب اقول وفي مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الابداع نعلن بعد العطاء الفني الكبير ومشاركتهم الكبيرة ومكانتهم الغالية ومحبتهم عند الجمهور السعودي، تم منح للفنانين تامر عاشور وأنغام الاقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية". وظهرت علامات الفرح على الفنانين بعد هذا الاعلان وتفاعل الجمهور الحاضر بالتصفيق.



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