ليوناردو دي كابريو يغيب عن ترشيحات الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - لم يحصل الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو على ترشيح في الدورة 96 لجوائز الأوسكار، رغم أدائه المميز في دور "أرنست بوركهارت" من فيلم "Killers Of The Flower Moon".



وكانت لجنة الأوسكار قد أعلنت مؤخراً ترشيحات الأفلام، إلا أنها جاءت خالية من ليوناردو دي كابريو بشكل مفاجئ.

وبالرغم من أن الفيلم حقق 10 ترشيحات في بضع فئات، منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ ليلي غلادستون، وأفضل مخرج لـ مارتن سكورسيزي، وغيرها، إلا أن ليوناردو دي كابريو لم يُمنح أي فرصة من اللجنة للمنافسة على جائزة أفضل ممثل.

يذكر أن فيلم "Killers of the Flower Moon"، بعتبر واحداً من أبرز أفلام العام الماضي 2023، ويتناول قصة حقيقية، تدور حول قضية السكان الأصليين في أمريكا، ويؤدي فيه ليوناردو دي كابريو وليلي غلادستون دور محققين يكشفان عن جريمة قتل متسلسلة ضد أفراد قبيلة ثرية بالنفط في أوكلاهوما.