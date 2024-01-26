رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد الشرطة على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة -

عيد الشرطة .. شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحفل الفني الذي قدمته الهيئة مساء أمس الخميس بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة الذي يعيد إلى الذاكرة جزءًا من بطولات رجال الشرطة.

جاء ذلك بحضور كل من العميد مصطفى قورة مساعد وزير الداخلية، د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، رشا كامل رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة، وفؤاد بدراوي البرلماني الوفدى السابق، د. منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة، ونخبة من قيادات الهيئة والإعلاميين وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.

عرفان بالجميل

وفي كلمته أعرب "البسيوني" عن سعادته بتواجده في ذلك الحفل الذي تنظمه الهيئة وفقا لبرنامج شامل لوزارة الثقافة للاحتفال بعيد الشرطة المصرية ورجالها وأبطالها البواسل وبطولاتهم التي خلدها الوطن في تاريخه بأحرف من نور، ناقلا تهنئة وتحية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للجميع.

وتابع قائلا: حفل اليوم ما هو إلا عرفان بالجميل، واعتزاز بدور رجال الشرطة المصرية الحيوي في المجتمع، الذين سطروا أروع البطولات وضحوا بأرواحهم دفاعا عن كرامتهم وكرامة الوطن.

واختتم حديثه موجها التقدير والتحية لرجال الشرطة في عيدهم السنوي، والشهداء منهم الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن الوطن، ووجه التحية لأسرهم، مؤكدا أن هذا التكريم هو مصدر فخر للجميع، ويأتي تأكيدا للروح الوطنية والانتماء لوطننا الغالي.

كما توجه بالشكر للإدارات المنفذة، والزملاء بالهيئة الذي قاموا بإعداد الحفل ليخرج بهذه الصورة المشرفة، واللائقة بالمناسبة الوطنية الجليلة.

من جانبه رحّب الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالحضور، مثنيا على تقديم فيلم تسجيلي خلال الحفل يستعرض سبب الاحتفال بعيد الشرطة، ويوضح بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية على مر التاريخ.

واختتم حديثه بمقولة الشاعر الإغريقي "سيمونيدس": هزمناهم ليس حين غزيناهم، بل هزمناهم حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم.

مؤكدا أن التاريخ المصري لا يمكن لأحد تزييفه أو التلاعب به والأحداث التاريخية على مر العصور تشهد على بسالة رجال الشرطة المصرية.

وفى كلمتها أعربت رشا كامل عن سعادتها كونها زوجة لواء شرطة، مقدمة التحية لرجال الشرطة المصرية وموجهة الشكر لوزير الثقافة د. نيفين الكيلاني لدعمها لرجال الأمن والأمان، والعيون الساهرة التي تحمي البلاد.

كما توجهت بالشكر للسيد رئيس الهيئة قائلة "ليس جديدا على قصور الثقافة إقامة مثل هذه الاحتفالات المميزة".

بدأت الفعاليات بعرض عسكري متميز لفرقة موسيقات الشرطة قدمت خلاله معزوفات موسيقية بآلات متنوعة، تلاه تفقد معرض فني، وفي المسرح استهلت بالسلام الوطني، ثم تقديم فيلم تسجيلي بعنوان "الشرطة المصرية قد المسئولية" عن بطولات الشرطة المصرية، تلاه أوبريت "سلام سلاح" لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة د. سامح نبيه، وبمشاركة فرقة روض الفرج للفنون الشعبية تدريب عربي الصغير.

كما شهد الحفل باقة متميزة من الأغاني الوطنية قدمتها الفرقة المصرية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، وسط تفاعل جماهيري كبير، منها "مصر يا أم الدنيا، حب الوطن، إن كان ع القلب، عظيمة يا مصر، يا أغلى اسم فى الوجود، يا حبيبتي يا مصر، أحلى بلد بلدي، حبايب مصر، اسلمى يا مصر".

واختتم الحفل بتقديم رئيس هيئة قصور الثقافة درع تكريم لاسم الراحل فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الأسبق، وتسلمه عنه حفيده فؤاد بدراوي، وقامت رشا كامل بتقديم درع تكريم لوزيرة الثقافة عن جهودها ودعمها المستمر لزوجات رجال الشرطة، ودرع تكريم لرئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.