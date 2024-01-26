طوابير طويلة واقبال كبير فى ثانى ايام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 إقبالًا كبيرًا، طوابير طويلة في يومه الثاني ، بعد ان بلغ عدد زواره أمس 207414.

ومنذ الصباح الباكر حرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع المحافظات، اليوم الجمعة حيث العطلة الاسبوعية.

واصطف المواطنون فى طوابير طويلة للمشاركة فى المهرجان الثقافي الكبير.



من ناحيتها، أشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، شهده المعرص امس، موضحة أنه يجسد مدى إدراك المصريين قيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التي تُحدثها الثقافة والفنون في نفوس ووجدان أبنائها، وهو الأمر الذي يؤسس لبناء مجتمع متقدم.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيري، الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية للجميع.

من ناحيته، عبر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، عن سعادته، بهذا الإقبال الجماهيري الكبير بأول أيام المعرض، بما يعكسه رغبة بناءة لدى الشعب المصري على اكتساب المعرفة والحصول عليها في ظل تحدياتنا الراهنة.

وأكد على مواصلة الجهود إزاء تقديم أفضل خدمة ثقافية لجمهور المعرض في دورته الحالية، بما يخدم مستهدفات الدولة في بناء الشخصية المصرية.

يُذكر أن الدورة 55 الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أول من أمس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة».

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، ومملكة النرويج ضيف شرف، واختير اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.