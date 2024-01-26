منى زكي تكشف المزيد من الأسرار عن أحمد حلمي مع انطلاق عرض فيلمها الجديد “رحلة ٤٠٤”

كشفت الممثلة منى زكي، عن رأي زوجها الممثل أحمد حلمي في فيلمها الجديد “رحلة ٤٠٤” الذي بدأ عرضه مساء الأربعاء الفائت في دور العرض السينمائي.

وشدّدت “زكي” أن “حلمي” سعيد جدًا بالفيلم وهو راجل محترم ومنذ اللحظة الاولى لزواجهما يعلم ويفهم تمامًا كيف يساند المرأة ويحب ينصر المرأة بشكل عام والطريقة التي يتعامل بها مع والدته وشقيقته تُظهر احترامه للمرأة.

وكانت منى زكي قد أكدت على دعم زوجها أحمد حلمي لها في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” الذي أقيم السبت الفائت في الرياض بعدما تسلّمت مع فريق عمل مسلسل “تحت الوصاية” جائزة صنّاع الترفيه الفخرية وقالت: “أحمد أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعمه لي مش هبقى أي حاجة.”.

وكانت منى زكي قد تحدّثت عن فيلم “رحلة ٤٠٤” قبل عرضه وكشفت بعضًا من كواليسه وقالت عبر انستغرام: “أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة ٤٠٤” الرائع الذي استمتعت جدا بالتعاون معهم.. أنا حقيقي أحبيت التجربة سويًا. واستمتعت بكم ومعكم وبمواهبكم الجبارة التي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل.

شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، والذي قدمنا سويًا أعمالاً ناجحة في السابق. يا رب هذا الفيلم يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) الذي أحب وأحترم فنه وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لي،وطبعًا النجم الكبير والممثل الذي دائما نستمتع بحضوره خالد الصاوي

وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا التي نورت الفيلم والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء الذي كتب نصّ حقيقي مختلف وإنساني وبابداع حقيقي، وأولا وأخرًا شكرًا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دائمًا”.