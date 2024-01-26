دنيا سميرغانم تبدي رأيها عن فيلم "الحريفة": جامد جدا

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم على حضور أحد عروض فيلم "الحريفة".

وأشادت دنيا سمير غانم بالفيلم، ونشرت صورة لبوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الفيلم جامد جدا".

وفيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، من بينهم كزبرة ونور النبوي وخالد الذهبي وأحمد غزى ومحمد عبد الرحمن ونور إيهاب.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت قد شاركت في السباق الرمضاني، العام الماضي، بمسلسل "جت سليمة"، إلى جانب عدد من الممثلين، من بينهم محمد سلام وخالد الصاوي وسامي مغاوري وسلوى خطاب وهالة فاخر، والميليل من تأليف كريم يوسف، وإخراج إسلام خيري.

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