أصالة تكشف ذكريات طفولتها وصور ورسائل نادرة في "صندوق"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "صندوق"، وهي إحدى أغاني الجزء الثاني من ألبومها "لحقت نفسي".



وعبرت، أصالة في الفيديو كليب عن حنانها لعائلتها، ولبيت والدها الراحل مصطفى نصري، إذ ظهرت في الفيديو وهي تتجول في أنحاء البيت.

وكشفت أصالة من خلال الفيديو كليب عن اشتياقها لصوت والدتها ودلال والدها، ولحب الطفولة، كما فتحت صندوق ذكرياتها الذي يضم صوراً قديمة ورسائل بسيطة، بالإضافة إلى سكاكر كانت تتناولها في طفولتها.

وعرضت أصالة من خلال الصندوق الخشبي، ذكريات طفولتها وصورها القديمة في أحضان عائلتها، بالإضافة إلى لقطات برفقة شقيقاتها.

كما أوضحت أصالة من خلال كلمات الأغنية، أن الصندوق يحتوي على صورة لها بحضن جدتها يوم العيد، ومسبحة لجدها بقي منها سبع حبات، بالإضافة إلى رسالة من صديقها في المدرسة، كتب عليها كلمة "بحبك".

ومن كلمات الأغنية: "بخزانتي صندوق.. صرلو عمر عندي.. جوّاتو في كمشة صور.. وزرار وحكايات.. تَ أفتحو من جديد... بدّي وما بدّي من خوفي لا يوعى البكي .. ويسكّت الضحكات".