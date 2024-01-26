ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين التيزر الرسمي لأخر أعمالها و هي أغمية بعنوان "على فكرة" و ذلك عبر حسابها الجاص، و شوقت روان الجمهور لهذه الأغني كاشفةً عن وقت طرحها بالقول: "على فكرة - السبت الساعه ٦ مساءاً بتوقيت الامارات AlaFekra".
و في وقت سابق، تألقت روان بن حسين، وظهرت بلوك رياضي، إرتدت فيه كروب توب باللون الزهري، بكمين طويلين، مع سروال رياضي ضيق بنفس التصميم واللون، وتركت شعرها منسدلاً، وإستعرضت رشاقة جسمها، فمن المعروف أن روان دائماً ما تهتم برشاقة جسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتيزر الرسمي..روان بن حسين تشعل حماس الجمهور و تكشف عن موعد طرح أغنيتها "على فكرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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