محمد هنيدي يرحب بتقديم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2

ياسر رشاد - القاهرة - خطف محمد هنيدي التريند اليوم بعد حصوله على الجنسية السعودية، وبات محط أنظار الجمهور العربي عقب إعلان النجم الكوميدي عن سعادته لحصوله على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.

وزادت معدلات البحث على محمد هنيدي ليس فقط لحصوله على الجنسية السعودية، ولكن بعد عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عليه بتقديم جزء ثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

محمد هنيدي

وكان هنيدي أعلن منحه الجنسية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، وكتب:"الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وعلق:"شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية".

وأعرب عن استغرابه من المهاجمين للفنانين الذين يتم تكريمهم بالمملكة ومنح بعض المشاهير على الجنسية السعودية وقال:"وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن .. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

ليرد عليه آل الشيخ ويقول:"اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء..ونبغى صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني".

ويرحب هنيدي باقتراحه ويرد عليه:"ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية .. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".

يذكر أن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قدمه النجم محمد هنيدي عام 1998، بمشاركة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل ومنى زكي وهاني رمزي وغيرهم من الفنانين، ولاقى نجاح كبير بالوطن العربي.