جيسيكا قيس تفوز بلقب Miss Natural Beauty لعام ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - فازت المتبارية جيسيكا قيس بلقب Miss Natural Beauty لعام ٢٠٢٤.

وتعتبر هذه المسابقة الجمالية، الأولى من نوعها في لبنان والشرق الأوسط وحملت فكرة وتنظيم سفير الإعلام العربي زكريا فحام، الذي أعادنا فيها الى الجمال الطبيعي الرباني، حيث أطلت المشتركات الستة عشر اللواتي توافدن من مختلف المناطق اللبنانية على المسرح، من دون ماكياج او اية عمليات تجميل متسلحات بحضورهن وثقتهن بالنفس.

أقيم هذا الحفل الضخم في فندق " الكورال بيتش" في بيروت ، بحضور كوكبة من الفنانين والوجوه الاجتماعية ومختلف الوسائل الإعلامية وأهالي المشتركات.



افتتح الحفل بلوحة من أوبريت الحلم العربي للمخرج طارق العريان ومن ثم بالنشيد الوطني بصوت السوبر ستار راغب علامة واكتمل المشهد الجمالي برؤية الحمام الابيض محلقا في أرجاء المكان حاملا معه رسالة سلام وهمسة حب.

قدم هذه السهرة الثنائيان زكريا فحام ونانسي السيد اللذان اشعلا المسرح بادائهما وحضورهما المحبب .

وتألفت لجنة التحكيم من: اختصاصية التغذية ومعالجة الصحة النفسية جنين عواد، د. سوسن السيد ملكة جمال سابقة وصاحبة مؤسسة السوسن العالمية، كارول مراد مصممة مجوهرات ،الممثلة جيني اسبر،الممثل وجيه صقر، مصممة الأزياء فرح نحلة، نبيلة برات مديرة العلاقات العامة في شركة صباغ هوليداي، د. غسان عطية إختصاصي تجميل، بارع غزال اختصاصي موضة وجمال ،د. انطونيو بدوي علاج فيزيائي، ومن رجال الأعمال فادي رزج، سفير السلام مهدي عياد والسيدة ملاك المقداد، ام عبد الله الشمري سفيرة التاروت.



وكانت نجمة الحدث الجمالي الفنانة المصرية بوسي التي تألقت بإطلالة مميزة بفستانين فوشيا وأسود فقدمت باقة من أغنياتها ومن بينها " مسولي وصبحوا" و " أرقص معايا" فغنت ورقصت وتفاعل معها الجمهوربحرارة ،كما اطل النجم رضا الذي أشعل المسرح بغنائه لرائعتيه "حطي كفك بكفي" و "غمرتيني بلطفك من بكرا بيبعت الله"، ومن ثم تم تكريمه بدرع نظير أعماله الفنية الناجحة.



١٦ مشتركة تبارين على المسرح فتألقن بفساتين سهرةحملت توقيع المصممة فرح نحلة وبعد مرورهن، اختارت اللجنة عشرة منهن ، ثم بعد ذلك تأهلت خمس مشتركات للمرحلة النهائية وطرح عليهن السؤال الموحد مفاده: إذا حصلت على التاج ما هي الرسالة التي ستحملينها للعالم؟

وبعد وضع العلامات أعلن فوز الملكة جيسيكا قيس وحلت الوصيفة الاولى غلوريا كيوان والثانية رين داوود والثالثة إنجيلا سركيس والرابعة رولا جعفر.

وعلى صعيد توزيع الالقاب حصدت لقب مس Cat walk إنجيلا سركيس و Miss photogenic غيدا مزهر Miss Culture ماري ابو حيدر و Miss peronalityساندرا اسمر Miss Teen Beauty لانا حمية Miss Best Smile دعاء سابق Miss constancy كارين حداد التي خسرت من وزنها ١٣ كيلوغراما وكرمتها اختصاصية التغذية جنين عواد.

وتخلل الحفل تكريم الشحرورة صباح من خلال تقديم لوحة تعبيرية راقصة على ايقاع أغنيتها "يانا يانا" حملت توقيع مدرب الرقص جوزيف سلوم.

وكانت من مفاجآت السهرة إعلان د. سوسن السيد عن تعاونها مع الإعلامي زكريا في مؤسسة " السوسن " العالمية، وعن اختيارها للمشتركات الثلاث الفائزات في" Miss

Natural Beauty "

ليمثلن لبنان في المحافل الجمالية. كما أعلن زكريا فحام عن شراكة تعاون مع رجل الأعمال المغترب مهدي عياد لإقامة هذه المباراة الجمالية في ألمانيا للموسم الثاني.