في إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مُنحت الفنانة المصرية أنغام والفنان المصري تامر عاشور الإقامة المميزة.

جاء ذلك خلال حفل غنائي ثنائي جمعهما بعنوان “حوار غنائي”.

وأعلن منظم الحفل عن منحهما الإقامة المميزة، وذلك تقديرًا لعطائهما الفني الكبير، ومشاركتهما الكبيرة في فعاليات موسم الرياض، ومكانتهما الغالية لدى الجمهور السعودي.

وأعربت أنغام وتامر عاشور عن امتنانهما بالحصول على الإقامة المميزة، وقاما بالتصفيق.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظة الإعلان عن حصول أنغام وتامر عاشور على الإقامة المميزة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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