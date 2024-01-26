أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع عدد كبير من النساء لالتقاط الصور مع مشهورة سناب “كادي الجريسي” في المدينة.

وأظهر الفيديو لحظة وصول كادي الجريسي لحضور افتتاح مخيم قعيد في المدينة، حيث تجمع حولها عدد كبير من النساء.

وحرصت النساء على استقبال كادي بالورود والتقاط الصور التذكارية معها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تزاحم عدد كبير من النساء حول مشهورة سناب كادي الجريسي أثناء حضورها لحفل افتتاح في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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