بالصور- جيجي حديد تؤكد علاقتها بـ برادلي كوبر

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات، صوراً تؤكد علاقة عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد بالممثل الأميركي برادلي كوبر، وذلك بعد أشهر من انتشار شائعات حول علاقتهما الرومانسية.

وظهر الثنائي في الصور وهما يمسكان بأيدي بعضهما أثناء سيرهما في العاصمة البريطانية لندن.

ويعد هذا الظهور الرومانسي الأول لهما معاً منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بالرغم من أنهما كانا قد رصدا سابقاً أثناء تناول العشاء معاً في مناسبات عدة.

وذكر موقع "بيج 6"، إلى أن علاقة الثنائي أعمق من ذي قبل، إذ لفت كوبر إلى أنه معجب بتفكير جيجي وعقلها.

يشار إلى أنه هناك فرق كبير في العمر بينهما، وتصل إلى 20 عاماً.



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