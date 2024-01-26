كزبرة يعلن تعاونه مع محمد عادل إمام في مسلسله الجديد "كوبرا" في الموسم الرمضاني القادم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الشعبي المصري كزبرة عن تعاونه الجديد مع زميله الممثل المصري محمد عادل إمام من خلال مسلسله القادم كوبرا الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.

ونشر كزبرة صورة تجمعه بمحمد عادل إمام وعلق كاتباً : " بسم الله توكلنا علي الله مسلسل كوبرا مع اخويا الكبير محمد عادل امام تأليف :احمد ابوزيد إخراج:احمد شفيق علي قنوات mbc ".

يذكر أن أحدث أعمال كزبرة هو فيلم "الحريفة"، ويقوم ببطولته نور النبوي وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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