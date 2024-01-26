فن ومشاهير

ممثلون عالميون فاجأوا الجمهور بعلاقتهم : إخوة وعشاق في الوقت عينه!

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ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثلون في حياتهم العملية العديد من المواقف والأحداث، مغ إختلاف الشخصيات التي يؤديعا، وهذا بالذات الذي يميز هذا الفن.
وعادة ما يضطروا إلى تأدية أدوار متضاربة ومتعاكسة، وكلما زادت موهبتهم كل ما برعوا في التنويع بشخصياتهم.
إليكم قائمة بأبرز الثنائيات التي أدت دور أحباب في أحد الأعمال الدرامية، وأشقاء في أعمال أخرى.

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أنسيل إلغورت وشايلين وودلي

أدى هذان الممثلان دور شقيقان في فيلم "Divergent"، ولفتا الأنظار بقدرتهما البالغة في إيصال الشخصيتان كما يجب، ليظهرا بعدها في فيلم "The Fault in Our Stars" كحبيبان أثرا القلوب بقصة حبهما.

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آرون تايلور جونسون وإليزابيث اليسون

قدما الممثلان سوياً دور الزوجان في فيلم "Godzilla"، وأثرا بالجمهور بحبهما لبعضهما، ليظهرا بعدها في "Avengers: Age of Ultron" كشقيقان بقدرات خارقة.

2c9f3e20d7.jpgهيو غرانت وإيما تومسون

وأطلا على الجمهور بدور أشقاء لن ينسى في الفيم الشهير "Love Actually"، إلا أنهما كانا قد قدما دور الحبيبان سابقاً في فيلم "Sense and Sensibility".

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ريان فيليب وسارة ميشيل غيلر

ويختلف هذا الثنائي عن غيره، حيث أنهما ظهرا كأحباء في فيلم "I Know What You Did Last Summer"، ليظهرا بعدها في فيلم "Cruel Intentions" كأشقاء ولكن تجمعهما علاقة غرامية محرمة.

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روز ماكجوان وديفيد أركيت

جمع بين هذين الممثلين مشهد حميمي لفت أنظار الكثيرين في فيلم "Ready to Rumble"، ليكونا قد قدما دور الشقيقان في فيلم "Scream" قبل ذلك.

3fe98ab9d0.jpgكيرا نايتلي وماثيو ماكفادين

لا يمكن لاحد أن ينسى الثنائي الذي قدمه الممثلان معاً في فيلم "Pride & Prejudice" كـ إليزابيث ودورثي وقصة الحب الخيالية التي جمعتهما، ليقدما بعدها دور الشقيقان في فيلم "Anna Karenina".

14ee17dead.jpgسالي فيلد وتوم هانكس

وفاجأة هذا الثنائي أنهما قدما دور الأم وإبنها في فيلم "Forrest Gump"، ودما قبلها دور الحبيبان في فيلم "Punchline" الذي صدر قبله بـ 6 أعوام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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