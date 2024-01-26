أعادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد انتقادها لعملية التجميل الفاشلة التي تعرضت لها على يد أحد أطباء لبنان، وذلك في مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت سعيد في الفيديو: “أنا كنت حلوة قبل العملية”، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن كأنها يابانية، نافية أنها اعتزلت الإعلام بسبب زيادة وزنها وغلق عيونها.

وأضافت: “أنا خرجت من مطار بيروت بوثيقة تقول إنني مش أنا”، موضحة أنها تعرضت لموقف محرج في المطار عندما ظنوا أنها ليست هي بسبب تغير مظهرها.

وخاطبت من أجرى لها العملية: “أنت غيرت ملامحي”، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تقوم بعملية تصحيح تكلفتها 200 ألف دولار في أمريكا. شاهد أيضاً: ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتنشر مقاطع فيديو مصورة جراح تجميل شهير يرد على اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الإعلامية ريهام سعيد تكشف عن تعرضها لموقف محرج في مطار بيروت بعد عملية التجميل الفاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.