أعربت الفنانة المصرية عبير صبري عن استيائها الشديد من انتقادات بعض الجمهور والإعلاميين لظهور الفنانة نجاة الصغيرة في حفل توزيع الجوائز “Joy Awards” بالرياض.

وقالت عبير صبري في تصريحات صحفية: “معجبنيش الموضوع خالص، بتهاجموها ليه.. بلد كبيرة وعظيمة زي السعودية، ومهرجان كبير زي Joy Awards، اتكرمت بشكل عظيم ولائق وفخم، إيه اللي مزعلهم، هما مالهم بصراحة يعني”.

وأضافت: “أنا فرحت بيها أوي، وكانت قمر وتجنن وعظيمة، وفرصة لكل الأجيال إنها تشوف حد من الزمن الجميل”.

وأكدت عبير صبري أن نجاة الصغيرة هي فنانة كبيرة وتاريخها الفني العريق يشهد لها، وأن ظهورها في “Joy Awards” هو شرف لكل العرب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عبير صبري ترد على منتقدي ظهور نجاة الصغيرة في حفل JoyAwards بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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