بالفيديو: هيا الشعيبي تشعل أزمتها مع إلهام الفضالة.. وهكذا ردت الأخيرة

أشعلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الخلاف بينها وبين الفنانة إلهام الفضالة مجدداً، بعد تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت فيها المرأة التي تتزوج من رجل متزوج ولديه أبناء.

وتحدثت الشعيبي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، عن المرأة التي تتزوج من رجل متزوج، قائلة: “إذا قررت الزواج من رجل متزوج ولديه أبناء، فأنت غلطانة. الرجل هو الذي يقرر الزواج من امرأة، وترك خلفه واحدة لا تسوى”.

وأثارت تصريحات الشعيبي جدلاً واسعاً بين الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها تقصد الفضالة، خاصة وأن الأخيرة تزوجت من الفنان شهاب جوهر وهو متزوج ولديه أطفال.

من جانبها، ردت الفضالة على تصريحات الشعيبي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات”، قائلة: “أنا لم أفعل أي شيء يغضب الله، بل سارت على سنة الله ورسوله. لا أعلم النوايا، والله أدرى بعباده. أتمنى أن يرزق الله كل شخص بقدر ما يحمل في قلبه. شيء عظيم أن تسير في طريق الصح، وقتها ستكون ملكاً”.

يشار إلى أن الخلاف بين الشعيبي والفضاالة بدأ بعد زواج الأخيرة من جوهر، حيث حرصت الشعيبي على دعم طليق الفضالة الأول، وحرصت على زيارة منزله مع زوجها.

وكانت الشعيبي قد اتهمت الفضالة في وقت سابق، بأنها “تستغل شهرة زوجها الجديد”، وأنها “تسعى إلى مصالحها الشخصية فقط”.

وحاولت الفضالة في أكثر من مرة إنهاء الخلاف مع الشعيبي، إلا أن الأخيرة كانت ترفض ذلك.