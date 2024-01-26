شاهد زوج سارة الودعاني يستعرض غيرة الخيول العربية من بعضها

تحدث أبو سعد زوج خبيرة التجميل سارة الودعاني، في مقطع فيديو عن غيرة الخيول العربية من بعضها البعض.

أوضح أبو سعد أن الخيول العربية شديدة الغيرة من بعضها البعض، حيث أنها ترى البشر كجزء من قطيعها، وتغار من أي شخص يلمس حصانًا آخر.

أظهر أبو سعد ذلك في مقطع فيديو، حيث طلب من أحد الأشخاص أن يلمس خيلًا، ثم يذهب إلى خيل آخر. ففوجئ الشخص أن الخيل الثاني ينفر منه ويصيح ليبتعد عنه.

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