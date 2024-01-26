"ليلة العيد" يحقق إيرادات ضعيفه في يومه الأول بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم ليلة العيد أمس الخميس 25 يناير، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم منتصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 147 ألفا و485 جنيها.

ليلة العيد يعيد يسرا للأفلام بعد فترة غياب منذ أخر أعمالها، إذ قدمت عام 2020 فيلم صاحب المقام مع الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

"ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا.

ويتنافس في دور العرض السينمائي بنفس الموسم عدد كبير من الأفلام، بينها: الحريفة، الإسكندراني، رحلة 404، مقسوم، ليه تعيشها لوحدك، شماريخ، عادل مش عادل، الملكة.

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