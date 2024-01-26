نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير أنيقة.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير أنيقة، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجميلات هُنَّ الجميلاتُ".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى نسرين بالعالم" ، "الأنيقة والمتألقة"، "ما شاء الله شو هذا الجمال" ، "قمر" ، "يا جماله" ، "جميلة وقمر في كل الأوقات" ، "ملكة ملوك العالم".

وتواصل نسرين طافش، خلال الأيام الجارية تصوير فيلمها السينمائي الجديد "بنقدر ظروفك".

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر الشاذلي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

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