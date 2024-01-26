سماء إبراهيم: "رحلة 404" مغامرة لطيفة.. ومشاهدي مع منى زكي وحسن العدل مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سماء إبراهيم إن الشخصية التي تقدمها في فيلم "رحلة 404"، نموذج متكرر لسيدات مصريات، فهي الزوجة التي لها طلبات محددة وتصر على تنفيذها مهما كانت الظروف المحيطة بها.

وتابعت في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص الذي أقيم للفيلم مساء الأربعاء: "لدينا في مصر نماذج إنسانية لطيفة جدا، وطقوسنا الإنسانية لطيفة، وإلهام نموذج موجود وإنساني ومن حسن حظي أنني أقدمه مع المخرج هاني خليفة، فهو من المخرجين الذين استمتعت جدا بالعمل معهم، خاصة وأنه قادر على جعل الممثل يظهر بصورة مختلفة".

ووصفت سماء فيلم "رحلة 404" بالمغامرة اللطيفة التي تتسم بالوعي، فـ إلهام ستجعلك تفكرين هل هي تساعد أم تعرقل، وهي كلها أمور نمر بها في حياتنا، وهذا جمال الدراما التي يقدمها هاني خليفة، حسب تعبيرها.

سماء شددت على استمتاعها أيضا بالمشاهد التي جمعتها بالنجمة منى زكي والفنان حسن العدل، ووصفتها بأنها كانت أشبه بالمباراة.

وعن قراءتها للفيلم بشكل عام، وما الذي وصلها منه، قالت "(لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).. ربنا سبحانه وتعالى يترك لنا بابا مفتوحا دائما لنأخذ خطوة بحثا عن الأفضل والمغفرة والتوبة، والحياة تمر والنفس البشرية تحمل كل شيء، ليس هناك شريرا من اللحظة الأولى ولا طيب من اللحظة الأولى، نحن في الحياة، وعندما قرأت النص شعرت أن هناك أمل وسط كل الزحام والمشاكل".

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، حسن العدل.

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