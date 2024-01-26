"الأستاذ المحترم".. مي كساب تنعى العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة مي كساب، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

وكتبت كساب، عبر حسابها على "إكس": "خالص العزاء في وفاه الأستاذ المحترم العامري فاروق.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان المهندس خالد فاروق، أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وكتب خالد فاروق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي، الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما".

وأضاف: "سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعرض العامري فاروق لأزمة صحية في نوفمبر الماضي 2023، خلال زيارته للنادي الأهلي وانتقل بعدها إلى المستشفى وأجرى عدة جراحات.

خالص العزاء في وفاه الأستاذ المحترم #العامرى_فاروق إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) January 26, 2024

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