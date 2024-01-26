وفاة راقصة بريطانية بعد تناولها بسكويت "كوكيز" يحتوي على الفول السوداني والبيض

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ميرنا وليد - بيروت - توفيت راقصة الباليه البريطانية أورلا باكسينديل بعد تناول بسكويت كوكيز يحتوي على الفول السوداني، تم شراؤها من متجر البقالة Stew Leonard's في ولاية كونيتيكت، وعانت الراقصة، البالغة من العمر 25 عاماً، من صدمة تحسسية شديدة بعد تناول كعكة لم تكن تعلم أنها تحتوي على الفول السوداني.
ومنذ ذلك الحين تم إصدار استدعاء عاجل للمنتج، قائلًا إن ملفات تعريف الارتباط تحتوي على فول سوداني وبيض "غير معلن".
وقالت عائلتها لبي بي سي إنها كانت في ولاية كونيتيكت لترقص على الدور الرئيسي في إنتاج فيلم "أليس في بلاد العجائب"، عندما تناولت الكعك.
وقالت عائلتها إن السيدة باكسينديل كانت "حذرة للغاية" بشأن حساسية الفول السوداني التي تعاني منها، وأنها "لم تغادر المنزل أبدًا بدون قلم EpiPen".
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