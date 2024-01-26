بالصور- بفستان زهري مميز..رانيا منصور تتألق وتخطف الأنظار بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية رانيا منصور بأخر إطلالتها على المتابعين من خلال صور ظهرت فيها بلوك مميز عبر حسابها الخاص، و إرتدت رانيا فستان باللون الزهري قصير ذات اكمام طويلة مع حذاء من الجلد الأسود عالي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، خطفت رانيا منصور أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها بلوك أنيق، إذ إرتدت كروب توب باللون الأسود مع شورت متوسط الطول وواسع بنفس اللون، وسترة واسعة وطويلة باللون البيج، وانتعلت حذاءً عالٍ باللونين البني والبيج من Fendi، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

