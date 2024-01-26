بالفيديو- رامي جمال يطرح أحدث أعماله.."إبن إمبارح"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال احدث اعماله وهي أغنية تحمل إسم "إبن إمبارح" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "إبن إمبارح" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، و توزيع وميكس وماستر محمد شفيق، وهي أغنية حزينة تقول كلماتها:

مقربتوش ف يوم منى .. ده كان يسمع يادوب عنى

وغلطة عمرى هي أنى .. انا اللى عليا كبرته

وماشى يا عينى من خيبته .. يقول للناس انا سيبته

وناسى خلاص منين جيبته .. ياريتنى ساعتها صورته

بقى ابن امبارح الغلبان .. بيتكلم وعنده لسان

ده كان عامل ملاك بجناح .. لكن معلش انا الغلطان

بلعت الطعم وأتشديت .. وقرب منى واهتميت

طلع كداب وفيه أتخميت .. ووشه التانى فعلاً بان

مكنش يطول يعيش جنبى .. وقلة أصله مش ذنبى

كبر دلوقتى على قلبى .. وشايف نفسه ع الأخر

أهو اللى ف صوته بيعلى .. ده كان يتمنى يوصلى

دى وسعت منه بيقولى .. هايمشى كأنه مش فاكر