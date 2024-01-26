بالصور- جينيفر لوبيز تبهر الجمهور بفستان راقي و مميز و تتألق بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وظهرت مرتدية فستان باللون الأسود طويل و ضيق ذات أكمام طويلة مع فتحات على الجانبين و مزين بالكريستان عند العنق من دار أزياء Valentino، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و في وقت سابق، تصدر لقاء جينيفر لوبيز بالمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وإبنه إيلي صعب جونيور، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداول النشطاء مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق هذا اللقاء، وتفاعلوا معه.

وقد ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات من لحظة وصول جينيفر لوبيز إلى القاعة التي يجري فيها حالياً عرض المجموعة الجديدة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

