سلاف فواخرجي تبهر المتابعين في أحدث إطلالة بـ فستان أحمر أنيق - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها وظهرت سلاف ، بإطلالة أنيقة وجميلة كالعادة مرتدية فستان شيفون احمر اللون وميك آب صاخب أبرز جمال ملامحها وإعتمدت تسريحة شعر جميلة.



يذكر أن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

والجدير بالذكر، أن سُلاف فواخرجي، قد شاركت في الموسم الرمضاني 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

ومسلسل "مع وقف التنفيذ" بطولة عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.