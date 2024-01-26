ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو يجمعها بإبنتها بمشهد عفوي ولطيف للغاية حيث قامت ابنتها تالا بتقبيل والدتها كارول.

وظهرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الى جانب إبنتها تالا وهما يتفاعلان على أغنية "بوسة" التي أطلقتها كارول مؤخرا .

كما ارفقت كارول لفيديو بتعليق: "أكبر بوسة مخصصة دائمًا لصغيرتي"

وتفاعل المتابعين مع الفيديو بالتعليقات إذ جاء في بعض التعليقات: "هي عنجد نسخة منك.. قديه عفوي وحلو هالفيديو"، وكتبت أخرى: "البنت عسللل "، فيما علقت أخرى: "أحلى أم تالا وتالا". " كتير حلوين ربي يحفظكم "

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعفوية ومرح كارول سماحة وإبنتها يتفاعلان على أغنية " بوسة " .. ولطافتهما حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.