إنجي علي تكشف عن مرور خالد الصاوي بأزمة صحية طارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت المذيعة إنجي علي عن مرور الفنان خالد الصاوي بأزمة صحية طارئة، أثناء تصويره مسلسل "صدفة" المقرر عرضه في رمضان 2024.

وقالت إنجي في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه على نجوم إف إم: "كان من المفترض أن يكون الفنان خالد الصاوي ضيف البرنامج، لكن حصله ظرف طارئ أثناء التصوير وعمل عملية في أسنانه، واعتذر عن عدم الحضور".

خالد الصاوي يشارك في فيلم "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة، تأليف محمد رجاء، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، حسن العدل، كما يشارك في بطولة "ليه تعيشها لوحدك" إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان.

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