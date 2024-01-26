ميرنا وليد - بيروت - رفضت الوزارة الخارجية الأوكرانية شبكة HBO لتوظيفها صربيًا مؤيدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليقوم ببطولة فيلم The White Lotus .

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في إشارة إلى شركة الإنتاج الأميركية العملاقة: "ميلوش بيكوفيتش، الممثل الصربي الذي كان يدعم روسيا منذ بداية الغزو واسع النطاق، من المقرر الآن أن يلعب دور البطولة في الموسم الثالث من مسلسل The White Lotus على شبكة HBO".

وتابعت : "HBO، هل من المناسب لك العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية وينتهك القانون الدولي؟" كان هذا هو استفسار الوزارة المثير للريبة.

في وقت سابق من شهر كانون الثاني، أعلنت شبكة HBO أن بيكوفيتش من بين خمسة أعضاء جدد في فريق The White Lotus - وهي دراما كوميدية مظلمة حول عدم المساواة الطبقية يتم سردها من خلال قصص الضيوف الأثرياء في منتجع White Lotus. يبدأ التصوير في شباط.

اشتهر بيكوفيتش في روسيا، ويحمل الجنسية الروسية منذ عام 2021، وفي مقابلات سابقة مع وسائل الإعلام الروسية ، دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم والغزو الشامل لأوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأوكرانية تطالب منصة عالمية بطرد ممثل روسي مؤيد لـ بوتين من مسلسل أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.