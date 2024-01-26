بالصور- نسرين طافش بإطلالة جذابة وما علاقة محمود درويش؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورا جديدة لها،عبر حسابها، وظهرت نسرين بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستاناً مجسما طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود ما كشف عن رشاقتها وقوامها الممشوق، وأرفقت نسرين صورها بشعر لمحمود درويش كاتبة :

ألجميلات هُنَّ الجميلاتُ

[نَقْشُ الكمنجات في الخاصرةْ]

أَلجميلات هُنَّ الضعيفاتُ

[عرشٌ طفيفٌ بلا ذاكرةْ]

ألجميلات هُنَّ القويّاتُ

[يأسٌ يضيء ولا يحترقْ]

ألجميلات هُنَّ الأميرات

[رَبَّاتُ وحيِ قَلِقْ]

ألجميلاتُ هُنَّ القريباتُ

[جاراتُ قوس قُزَحْ]

ألجميلات هُنَّ البعيداتُ

[مثل أغاني الفرحْ]

ألجميلات هُنَّ الفقيراتُ

[كالورد في ساحة المعركةْ ]

ألجميلاتُ هُنَّ الوحيداتُ

[مثل الوصيفات في حضرة الملكةْ]

ألجميلات هُنَّ الطويلاتُ

[خالات نخل السماءْ]

ألجميلات هُنَّ القصيراتُ

[يُشرَبْنَ في كأس ماءْ]

ألجميلات هُنَّ الكبيراتُ

[مانجو مُقَشَّرَةٌ ونبيذٌ مُعَتَّقْ]

ألجميلات هُنَّ الصغيراتُ

[وَعْدُ غدٍ وبراعمُ زنبقْ]

ألجميلاتُ، كلّْ الجميلاتُ، أنتِ

إذا ما اجْتَمَعْنَ ليخْتَرْنَ لي أَنبلَ القاتلات !

محمود درويش

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت ميك آب جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.



من ناحية أخرى، ستشارك نسرين طافش بمسلسل "بدون مقابل"، وهو بطولة الممثل المصري هاني رمزي وسيعرض في رمضان 2024 .​​​​​​​مسلسل بدون مقابل إخراج جمال عبد الحمید تألیف حسام موسی، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "أخي فوق الشجرة" مع الممثل المصري رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.