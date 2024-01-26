بالفيديو - دينا الوديدي تطلق أحدث أغانيها بعنوان "بندهلك"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية دينا الوديدي أحدث أغانيها بعنوان "بندهلك"، على طريقة الفيديو كليب والذي تم تصويره في بلجيكا، حيث تولت مهمة تلحين وإنتاج جميع أغانيها بنفسها.

ويعد كليب "بندهلك" نتاج تعاون مصري بلجيكي، حيث تم تصويره بالكامل في بلجيكا مع المخرجة منة الديابي، وهو من كلمات الشاعر حسن فريد طرابية، وتحاكي الأغنية مشاعر الشوق والعطش للأمان وراحة البال وسط مرحلة حياتية صعبة وزحام من وجع الوحدة والانتظار.

ويأتي ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "وشوش الودع" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والإستسلام والامتنان.

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