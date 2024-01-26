بالفيديو - ليلى علوي تعايد إبنها خالد " بالتبني " في عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصري ليلى علوي، مقطع فيديو قصير لها، ظهرت فيه وهي تعانق ابنها خالد "بالتبني" وتحتفل بعيد ميلاده.
وهنأت ليلى علوي خالد بالفيديو، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "كل سنة وانت طيب يا كل شيء" .
من ناحية أخرى، قالت ليلى علوي إن جميع المشاهد في فيلم "مقسوم" مؤثرة بشكل كبير، وإنها تأثرت بكثير من المشاهد عندما شاهدتها.
وأضافت ليلى علوي : "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة، والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى، والفيلم مليء بالمشاعر، وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".
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