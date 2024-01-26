معرض القاهرة للكتاب .. استمرار الإقبال الكثيف على إصدارات قصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، استمرار الإقبال الكثيف على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والذي يقدم عددا كبيرا من الإصدارات المتنوعة والمتميزة في الأدب والسينما والترجمات، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

ولاقت إصدارات الهيئة وأسعارها المخفضة التي في متناول الجميع إقبالا وتزاحما من جمهور المعرض ومنها "مائة عام من العزلة"، "مدام بوفاري"، "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، موسوعة "المستشرقون" الصادرة في 3 أجزاء، "حكايات من دفتر الوطن"، "أصل الأنواع"، "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، وغيرها من العناوين، وأقبل الجمهور على إصدارات سلسلة ذاكرة الكتابة والذخائر وحكاية مصر وآفاق السينما والدراسات الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة كتب عميد الأدب العربي طه حسين التي تصل في مجموعها إلى 56 إصدارا من أهم أعماله، إضافة إلى 5 دراسات عنه، وغيرها من السلاسل الإبداعية وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.