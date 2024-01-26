قصور الثقافة.. فنون الشلاتين وعروض التنورة تخطف الأنظار بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة -

تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والتي تشهد عددا من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرحي "بلازا 1، 2" وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وشهد مسرح بلازا "1" عرضا فنيا قدمته فرقة الشلاتين التلقائية وتضمن فقرات "السيرا، قعدة ونس" تدريب عوض الله كرار، والتي تعبر عن طبيعة وفلكلور أبناء الشلاتين الثري، وتفاعل معها الجمهور مطالبين بالمزيد من الاستعراضات، كما قدمت فرقة التنورة التراثية على مسرحي بلازا "1، 2" على التوالي فقراتها الاستعراضية ومنها "يوم روحاني، عرض صوفي، وعرض التحميلة" وذلك على إيقاعات الطبلة والمزمار.

العروض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتقدمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.