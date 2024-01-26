نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد منير مكرم (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - قدم عدد كبير من نجوم الفن على واجب العزاء فى والد الفنان وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، المقام حاليًا بكنيسة مار جرجس بمنطقة شبرا الخيمة.

حضر العزاء كلًا من: الفنان محمد رياض وعزوز عادل وياسر صادق ومجدى فكرى عفاف مصطفى وشيرين بالاضافة إلى على كمال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وأحمد الشافعى ومحمود أبو العينين وبهجت عزمى وخالد محروس.

عزاء والد منير مكرم

عزاء والد منير مكرم

منير مكرم ممثل تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس 1984، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج مسرحى متجول لتسع سنوات، ثم عمل كمخرج مساعد في بعض الأعمال التليفزيونية، حيث شارك في إخراج مسلسل (درب عسكر).

كان أول ظهور له كممثل في مسرحية (أرزة لبنان)، ولكنه نال شهرته من برنامج (إديني عقلك)، حيث عرض لمدة تزيد عن عشرة أعوام، ليقوم بعد ذلك بالتمثيل في مسلسل (الضوء الشارد). في عام 2002 شارك في المسلسل الاستعراضي (زمن عماد الدين) وقام بأداء شخصية (شقاوير)، أيضا مسلسل (علي مبارك: فارس من مصر ) عام 2004.

في عام 2007 شارك في مسلسل (عمارة يعقوبيان) حيث قام بأداء دور الرسام، ومسلسل (ربيع الغضب) في عام 2013.