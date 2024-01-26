بدأ عرض أولي حلقات مسلسل "حدوتة منسية" .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض اليوم الجمعة 26 يناير، أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" علي منصة ، watch it، فيما تعرض قناة "cbc" حلقات المسلسل بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري فى الثامنة مساء.

مسلسل "حدوتة منسية" يعتبر أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة ، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث ، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وانتاج شركة "فانتدج".