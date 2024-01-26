عمر السعيد برفقة اليسا وأحلام وغادة عبد الرازق في عرض أزياء زهير مراد بباريس (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد النجم عمر السعيد في أسبوع الموضة بدعوة من مصمم الازياء العالمي "زهير مراد"، وذلك ضمن في فاعليات اسبوع الموضه بباريس .



ويشارك في اسبوع الموضة عدد من نجوم الفن مثل اليسا ، المطربة احلام، غادة عبد الرازق ، مريم فارس ، سعد لمجرد وأخرون .



تفاصيل عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس



وتتميز مجموعة زهير مراد بالتنوع والتجديد في الالوان والتصميمات بين شتاء و صيف 2024.

يذكر ان عمر السعيد يواصل حاليا تصوير فيلم " المنبر " ، الذي يقدم فيه دوراً مهماً في أحداثه.

تفاصيل دور عمر السعيد في فيلم المنبر

ويجسد عمر السعيد في فيلم "المنبر" دور صحفي يعمل بأحد الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد" الذي يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا، ويحمل "أمجد"كرها كبيرا وواضحا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بـ أحمد حاتم الذي يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف علي مستوي العالم وليس مصر فقط.

الجدير بالذكر أن فيلم "المنبر" يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، كل من أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.