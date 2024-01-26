رحلت بظروف غامضة ونافست فاتن حمامة على هذا اللقب.. معلومات عن سعاد حسني في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نحتفل اليوم الجمعة بذكرى ميلاد النجمة الراحلة سعاد حسني "سندريلا الشاشة العربية"، وتعد من أبرز النجمات في تاريخ السينما المصرية وشاركت بالعديد من أبرز الأفلام السينمائية على مدار تاريخها وتعاونت خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما وكانت بمثابة حجر أساس بمعظم هذه الأعمال التي أثبتت كونها أحد أهم نجمات السينما المصرية والعربية.

ولدت سعاد حسني في 26 يناير عام 1934 في حي بولاق بالقاهرة، وهي أخت المطربة نجاة الصغيرة، اقتحمت عالم الفن وهي صغيرة واكتشفها للسينما الفنان الكبير عبد الرحمن الخميسي وشاركت في بدايتها بفيلم "حسن ونعيمة" عام 1959 ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها وكونها أحد أهم المواهب التمثيلية في جيلها والأكثر نجومية ولمعانًا.

وتعاونت بفترة الستينات بالعديد من الأعمال السينمائية الهامة أبرزها "إشاعة حب" عام 1960، "مافيش تفاهم" عام 1961، "موعد في البرج" عام 1962، "عائلة زيزي" عام 1963، "للرجال فقط" عام 1964، "الثلاثة يحبونها" عام 1965، مرورًا بفترة السبعينات والتي أعلنت خلالها أنها من أهم نجمات السينما المصرية وكان أبرز أعمالها "غروب وشروق" عام 1970، "زوجتي والكلب" عام 1971، "خلي بالك من زوزو" عام 1972، "أين عقلي" عام 1974.

وإليكم معلومات عن الراحلة سعاد حسني في عيد ميلادها:

1- تزوجت 4 مرات ولم تنجب.

2- ولدت في عائلة مكونة من 17 أخ وأخت.

3- الأخت الصغرى لنجاة الصغيرة.

4- كرمها الرئيس أنور السادات بشهادة تقدير في مهرجان الفن عام 1979.

5- حصدت 5 جوائز من وزارة الثقافة المصرية عن خمس أعمال وهي "الزوجة الثانية"، "غروب وشروق"، "أين عقلي"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولي".

6- حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "الراعي والنساء" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1991.

7- شاركت بما يقرب من 82 فيلما سينمائيا.

8- نافست الفنانة الراحلة فاتن حمامة على لقب "نجمة القرن العشرين".

9- رحلت عن عالمنا في ظروف غامضة أثناء تواجدها في لندن عام 2001.