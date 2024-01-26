روتانا تروج لحفل نانسي وفرقة ميامي في "موسم الرياض" وتكشف عن موعد طرح التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل شركة "روتانا" الترويج لحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وفريق ميامي والمقرر إقامتها يوم 2 فبراير المقبل ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا لايف" مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكشفت خلاله عن بدء طرح تذاكر الحفل بداية من السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.

وشاركت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا بالعديد من الفعاليات في موسم الرياض وسط نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي كان آخرها حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كانت بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي والذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي في مصر.