بوسي تستعد لطرح أحدث أغانيها "زيه تاني" بتوقيع مدين

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة وتطرح المطربة بوسى أحدث أغانيها هذا العام التي تحمل إسم "زيه تاني" من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وتقديم المطربة بوسى الأغنية بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل عدد من المفاجئات، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

طرحت المطربة بوسي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية وهي على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هاني محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذي يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".