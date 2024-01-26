محمد فؤاد المهندس : "أنا يشرفني إن والدي فؤاد المهندس"

ميرنا وليد - بيروت - أقيمت الليلة بمعرض الكتاب ندوة للاحتفاء بمئوية ميلاد الممثل المصري الراحل فؤاد المهندس بحضور أبن الراحل فؤاد المهندس .

وقال ابن الممثل فؤاد المهندس، محمد المهندس: "أنا يشرفني إن والدي فؤاد المهندس ومن وأنا طفل وبقوله الأستاذ وهو كان أبا شديدا في التعامل ".

وتابع: "الأستاذ عمل ثلاث مراحل في حياتنا وكانت إيده طويلة وباخد القلم وبتضرب وكان بيعيط لما يضربني، ومن فترة إعدادي حول التربية إلى نوع من الالتزام والصداقة وأن الحرية لها حدود ومن فترة إعدادي لحد ما توفى أنا وهو أصدقاء مقدرش يعدي يوم الا لما اشوفه لحبي لهذا الكيان وقالي قبل يتوفى انه سايب لينا ميراث كبير وهو حب الناس".

وأضاف : “كان متواضعا جدا لدرجة إن بعد كل صلاة جمعة يقعد مع البوابين وهو واحشني جدا وصوره دايما قدامي وهيفضل تأثير الأستاذ عليا”

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