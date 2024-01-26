ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري باسم ياخور فيديو كشف فيه كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العربجي" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في رمضان الماضي.

وأكّد ياخور أن فريق العمل عانى صعوبة كبيرة في التصوير بسبب اعتماد مواقع خارجية في مناطق نائية، من بينها أعلى القمم في سوريا حيث تتدنّى درجات الحرارة كثيراً، وقد تصل أحياناً إلى الصفر.

ولفت إلى عدم وجود أي خدمات بالقرب من مواقع التصوير، ما زاد من الجهد المبذول في تصوير العمل الدرامي.

وعبّر ياخور عن سعادته رغم الصعوبات بسبب التنوّع الكبير الذي يقدّمه الموسم الجديد، بالإضافة إلى الأحداث المشوّقة التي تفوق سابقه بمراحل كثيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر باسم ياخور : "عانيت من صعوبة في التصوير في الجزء الثاني من العربجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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