في عيد ميلاد إلين دي جينيريس .. اليكم نبذة عن حياتها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد مقدمة البرامج الحوارية الحائزة على جائزة mmy إلين لي دي جينيريس المولودة في ميتايري، لويزيانا، إحدى ضواحي نيو أورليانز.

شقيقها هو الموسيقي والمنتج فانس دي جينيريس.

انفصل والداها عندما كان عمرها 16 عامًا، تزوجت والدتها مرة أخرى، وقام زوجها الجديد، البائع روي جروسيندورف، بنقل العائلة إلى أتلانتا، تكساس.

بعد تخرجها من مدرسة أتلانتا الثانوية في عام 1976، التحقت إلين بجامعة نيو أورلينز كتخصص في الاتصالات، لكنها تركت الدراسة بعد فصل دراسي واحد، شغلت مجموعة متنوعة من الوظائف حتى تحولت إلى الكوميديا الارتجالية، مما جعلها تتألق في النوادي الصغيرة والمقاهي قبل أن تشق طريقها إلى مديرة نادي الكوميديا كلايد بحلول عام 1981. وُصفت كوميدياها بأنها نسخة من بوب نيوهارت. ابتداءً من أوائل الثمانينيات، قامت بجولات وطنية وتم اختيارها كأكثر شخص مرح في أمريكا بعد فوزها في مسابقة برعاية شبكة الكابل شوتايم. أدى ذلك إلى عروض أفضل، بما في ذلك ظهورها الأول في The Tonight Show بطولة جوني كارسون (1962) في عام 1986.

على الرغم من أن غزوات DeGeneres المبكرة في المسلسلات التلفزيونية لم تكن ناجحة (ظهرت كلاعبة مساعدة في فيلمين كوميديين تلفزيونيين قصيري العمر في الفترة 1989-1992، Open House (1989) وLaurie Hill (1992))، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا. المسرحية الهزلية الخاصة بها عام 1994 على قناة ABC "هؤلاء الأصدقاء" (أعيدت تسميتها إلين (1994) بعد موسمها الأول). لقد صنعت تاريخًا تلفزيونيًا في أبريل 1997، عندما كشفت شخصيتها ودي جينيريس شخصيًا أنها مثلية. ومع ذلك، تم إلغاء العرض في الموسم التالي بسبب انخفاض التقييمات، وبعد ذلك عاد DeGeneres إلى حلبة الوقوف. في عام 2001، أطلقت دي جينيريس مسلسلًا جديدًا بعنوان The Ellen Show (2001)، على شبكة سي بي إس، لكنه عانى من ضعف التقييمات وتم إلغاؤه.

أثبت برنامج DeGeneres الحواري النهاري، The Ellen DeGeneres Show (2003)، وحققت نجاحًا كبيرًا ونجاحًا تجاريًا.

إلى جانب التقييمات الجيدة، حاز البرنامج على شهرة غير مسبوقة من الصناعة، حيث فازت بـ 15 جائزة إيمي في مواسمه الثلاثة الأولى على الهواء وأصبح أول برنامج حواري في تاريخ التلفزيون يفوز بجائزة إيمي لأفضل برنامج حواري في مواسمه الثلاثة الأولى. .

صنعت DeGeneres أيضًا اسمًا لنفسها كمجموعة من عروض الجوائز، استضافت حفل توزيع جوائز غرامي في عامي 1996 و1997، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم في عامي 2001 و2005. وفي شباط 2007، استضافت الحفل النهائي لجوائز التلفزيون، حيث استضافت حفل توزيع جوائز الأوسكار، والذي استضافته مرة أخرى في عام 2014.

​​​​​في عام 1997 أفصحت جينيريس عن مثليتها؛ وقد أثار كشفها لميولها الجنسي اهتماما كبيرا من قبل صحافة التابلويد. خلال تصويرها لأحد الأفلام؛ كانت دي جينيريس قد توقفت مؤقتا عن التصوير بسبب شعورها بالاكتئاب عندما أفصحت عن ميولاتها.

في كتابها الحب، إلين كشفت إلين عن صدمة والدتها بعدما أعلنت هي عن مثليتها لكنها ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أقوى مؤيدي موضوع المثلية الجنسية كما أصبحت عضوا نشطا في مجمع المثليين بل باتت المتحدثة الرسمية باسم حملة ومشروع الإفصاح عن الميول المثلية.

خلال نفس العام جاءت بدأت جينيريس علاقة عاطفية مع الممثلة آن هاش واستمرت حتى آب/أغسطس 2000. من عام 2000 إلى 2004 حافظت جينيريس على علاقة وثيقة مع الممثلة والمصورة ألكسندرا هيدسون. وقد ظهر «الزوجان» على غلاف مجلة ذا أدفوكيت بعد إعلان انفصالهما لوسائل الإعلام.

منذ عام 2004 ارتبطت جينيريس بالممثلة الأسترالية-الأمريكية بورشيا دي روسي. بعد فك الحظر عن الزواج من نفس الجنس في ولاية كاليفورنيا؛ قررت جينيريس ودي روسي الزواج في أغسطس 2008 في منزلهما في بيفرلي هيلز ويعيش الثنائي حاليا هناك مع أربعة كلاب وثلاث قطط. لاحقت الثنائي بعض المشاكل القانونية بخصوص زواجهما لكن المحكمة العليا في كاليفورنيا حكمت لصالحهما في نهاية المطاف. في 6 آب/أغسطس 2010 قدمت دي روسي التماسا قانونيا من أجل تغيير اسمها إلى بورشيا لي جيمس دي جينيريس، وحصلت على الموافقة في 23 سبتمبر 2010