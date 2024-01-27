تراند اليوم : بالفيديو: أول تعليق للفنان محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية

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صحيفة الخليج 365: علق الفنان " محمد هنيدي " خلال مداخله مع قناة " الإخبارية" ، على حصوله على الجنسية السعودية .
وقال هنيدي خلال المداخله: إن التكريم في حد ذاته شيء يسعد الفنان جدا ، فما بالك بهذا التكريم الجميل العظيم من بلد الحرمين الشريفين .
وتابع: الجميع يعلم من زمان عندما أكون بالمملكة العربية السعودية مبحسش أنني مسافر إليها ، فيها أصحابي وعمر وعشرة الله يديمها .
واستكمل: الخبر أسعدني جدا وبالنسبالي تشريف ، وأضاف ضاحكا : أرجو أن تتحملوني كأخ جديد لكم .