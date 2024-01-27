سارة أبي كنعان برسالة مؤثرة لـ إليسا بعد حضورها وثائقي "It's ok"

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مع وثائقي It's Okay، الذي أطلت فيه الفنانة اللبنانية إليسا للتكلم عن حياتها الخاصة.



وكتبت سارة أبي كنعان عبر حسابها الخاص: "انا بحبها كتير لإليسا بس حبيتها بعد اكتر من بعد ما حضرت ال documentary تبعها على نتفلكس. مش ممكن حدا يحضر وما يتأثر وما يضحك وما يحس بالإلهام … كل الوقت حاسي حالي قاعدي معها بالبيت وعم بتفاعل معها. أتمنى أن تواصلي تحقيق أحلامك، وحافظي على إشراقتك".

بكل شفافية وصدق، تحدثت إليسا عن حياتها العاطفية، في سلسلة الحلقات التي طرحتها تحت اسم It's Ok، وأشارت الى أنها تعذبت خلال علاقات صادقة لم تكن على قدر توقعاتها، لكنها أشارت الى أنها تعيش قصة حب مع شخص ناضج يحبها كثيراً منذ 4 أو 5 سنوات، وتحب أن تسميه "ويليس" (أول حرفين من اسمه والجزء الثاني من الاسم من اسمها).

وأكدت أنها تعرف أنها تعرضت للخيانة في علاقاتها السابقة، لكنها متأكدة من أن حبيبها الحالي لا ينظر ولو حتى نظرة واحدة إلى غيرها، مشيرة إلى أن فرق التوقيت بين البلدين اللذين يعيشان فيهما كبير، ومع ذلك فهما يتواصلان مراراً، وهو يدعمها كل الوقت في مسيرتها.

ولم تكشف إليسا إن كانت هذه العلاقة ستتكلل قريباً بالزواج، لكن ما يهمها هو أنها وجدت السعادة التي بحثت عنها في علاقاتها السابقة.